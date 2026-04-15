ВЦИОМ назвал самые популярные жанры художественной литературы у россиян

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Исторический роман (44%), детектив (41%) и фантастика (28%) являются наиболее популярными жанрами художественной литературы у россиян, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Каждый второй (52%) опрошенный читает книги. Большинство (74%) из них предпочитают художественную литературу, 37% - историческую, 21% - учебную и профессиональную. Наиболее популярными жанрами художественной литературы у россиян являются исторический роман (44%), детектив (41%) и фантастика (28%).

По данным опроса, треть (33%) респондентов читают книги каждый день, 38% - несколько раз в неделю. Чаще всего россияне берут книги в домашней библиотеке (36%), читают онлайн (32%), покупают на маркетплейсах (30%). Большинство (57%) опрошенных читают для отдыха, удовольствия и развлечения, 48% - чтобы узнавать новое и развиваться, 23% - для работы или учебы.

Согласно результатам опроса, две трети (66%) россиян предпочитают обсуждать книги с близкими и друзьями, 23% - с коллегами, 26% опрошенных не привыкли обсуждать прочитанное с кем-либо. Больше половины (54%) респондентов читают книги только про себя, вслух чаще всего россияне читают для детей и внуков (36%).