Биолог рассказал, можно ли встретить клеща в московском парке

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Встретить клеща в Москве можно в лесопарке, например в Битцевском лесу или Лосином острове, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"В городской черте можно встретить иксодового клеща, но только если вы находитесь на какой-то территории, которая выглядит как лес или непосредственно примыкает к лесу. Если вы гуляете в парке, который внешне напоминает лес, если мы говорим про Москву, то, например, Битцевский лесопарк или, например, Лосиный остров, то там вы, разумеется, можете встретить иксодовых клещей", - рассказал Марьинский.
Биолог отметил, что вероятность встретить клеща в городском парке с подстриженными газонами практически нулевая, поскольку для полноценного прохождения жизненного цикла клещам нужен ненарушенный верхний слой почвы, а также набор растений и животных, характерных для леса.
