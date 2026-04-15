Биолог рассказал, можно ли встретить клеща в московском парке

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Встретить клеща в Москве можно в лесопарке, например в Битцевском лесу или Лосином острове, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Биолог отметил, что вероятность встретить клеща в городском парке с подстриженными газонами практически нулевая, поскольку для полноценного прохождения жизненного цикла клещам нужен ненарушенный верхний слой почвы, а также набор растений и животных, характерных для леса.