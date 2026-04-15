Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 15.04.2026 (обновлено: 14:51 15.04.2026)
ВС России освободили Волчанские Хутора в Харьковской области

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Волчанские Хутора в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"В ходе наступления штурмовые группы 128-й мотострелковой бригады группировки войск "Север", используя рельеф местности, зашли и закрепились в селе, отрезав украинским боевикам пути доставки продовольствия и боеприпасов", — заявили в ведомстве.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Волчанские Хутора в Харьковской области
Освобождение этой территории позволяет российской армии расширить контроль над буферной зоной в Харьковской области и укрепить позиции в районе Волчанска.
Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Избицкое, Пятихатки и Сосновый Бор, а также у Бачевска, Запселья, Малой Слободки и Покровки в Сумской области.
За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 175 военных, бронетранспортер, 17 автомобилей и семь хранилищ материальных средств, добавили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВолчанск
 
 
