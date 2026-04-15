Эмир Катара и президент США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
22:45 15.04.2026 (обновлено: 22:53 15.04.2026)
Эмир Катара и президент США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Эмир Катара и президент США обсудили меры по деэскалации на Ближнем Востоке

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
CC BY 4.0 / Khamenei.ir /
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
ДОХА, 15 апр - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп обсудили в среду вечером по телефону меры по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и пути стабилизации энергорынков, сообщила канцелярия эмира в социальной сети Х.
"Сегодня во время телефонного разговора его высочество эмир обсудил с его превосходительством президентом дружественных Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом пути для деэскалации напряженности и обеспечения стабильности энергетических рынков", - говорится в сообщении канцелярии.
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В МИД Катара заявили о необходимости продлить перемирие между США и Ираном
14 апреля, 13:48
 
СШАКатарВ миреБлижний ВостокДональд ТрампТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
