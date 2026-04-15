Эмир Катара и президент США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

ДОХА, 15 апр - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп обсудили в среду вечером по телефону меры по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и пути стабилизации энергорынков, сообщила канцелярия эмира в социальной сети Х.
"Сегодня во время телефонного разговора его высочество эмир обсудил с его превосходительством президентом дружественных Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом пути для деэскалации напряженности и обеспечения стабильности энергетических рынков", - говорится в сообщении канцелярии.