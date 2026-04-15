Карапетян откажется от российского гражданства - РИА Новости, 15.04.2026
12:10 15.04.2026 (обновлено: 12:55 15.04.2026)
Карапетян откажется от российского гражданства

Карапетян откажется от гражданства РФ и Кипра ради участия в выборах

Самвел Карапетян
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 апр — РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян начал процесс отказа от гражданства России и Кипра, чтобы участвовать в политических процессах в Армении.
"Я гражданин Армении. У меня есть также паспорта России и Кипра. Так как мы уверены в победе (на парламентских выборах. — Прим. ред.), начали процесс отказа от гражданства России и Кипра", — сказал он на судебном процессе по его делу.
Карапетян находился в заключении с 18 июня прошлого года. Его арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, а также за призывы к свержению власти. Бизнесмен не признал вину и назвал руководство страны несостоятельным. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. Предполагается, что Карапетян будет кандидатом на пост премьер-министра от партии "Сильная Армения". Наличие какого-либо другого гражданства, помимо армянского, может быть препятствием для участия в выборах.
