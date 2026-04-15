Карапетян откажется от российского гражданства

Карапетян находился в заключении с 18 июня прошлого года. Его арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, а также за призывы к свержению власти. Бизнесмен не признал вину и назвал руководство страны несостоятельным. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.