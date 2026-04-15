Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Мосэнергосбытом"

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов осужденного и признанного банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требования "Мосэнергосбыта" в размере около 51 тысячи рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В эту сумму вошло около 37 тысяч рублей основного долга, около 7 тысяч рублей пени, а также расходы на госпошлину.
Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к тринадцати с половиной годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей.
"Мосэнергосбыт" - одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Компания работает на территории Москвы и Московской области.
