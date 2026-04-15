Нарышкин надеется на позитивный исход нового раунда переговоров по Ирану

КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин завил, что будет рассчитывать на позитивный исход второго раунда переговоров по Ирану - по его словам, иначе эскалация может дойти до страшных событий, и этого надо избежать.
"Завтра в Исламабаде должен состояться второй тур переговоров. Будем рассчитывать на постепенный позитивный результат, иначе эскалация может достичь предела и до самых страшных событий. Мир должен этого избежать", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.
