Россия в ситуации вокруг Ирана призывает к гарантиям свободы судоходства

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия в ситуации вокруг Ирана призывает стороны гарантировать свободу торгового судоходства, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Мы призываем все стороны к уравновешенному подходу, сдержанности и, конечно, гарантировать свободу торгового судоходства в Заливе", - сказал Песков в интервью телеканалу India Today.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.