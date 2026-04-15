Трамп считает возможным заключение сделки с Ираном до 27 апреля

15:29 15.04.2026
Трамп считает вполне вероятным заключение сделки с Ираном до 27 апреля

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает вполне вероятным заключение сделки с Ираном до 27 апреля.
"Это возможно. Очень возможно. Они довольно сильно побиты. Это очень возможно", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос к интервью телеканалу Sky News.
Ведущий поинтересовался, будет ли достигнута договоренность с Ираном к визиту британского короля Карла III в США, который намечен на 27-30 апреля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
