Конкретных дат нового раунда переговоров с США пока нет, заявил МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Конкретных дат нового раунда переговоров Ирана и США пока нет, сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"Какой-то конкретный день для переговоров не определен", - привело слова Багаи агентство Mehr.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.