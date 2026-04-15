МИД Ирана не подтвердил продление перемирия с США

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Тегеран не подтверждает договоренность с Вашингтоном о продлении перемирия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждается. Сейчас продолжаются переговоры через пакистанского посредника, надо посмотреть, насколько противоположная сторона в реальности серьезно настроена на дипломатию. США должны доказать свой серьезный подход", - сказал он в ходе брифинга.