Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана не подтвердил продление перемирия с США - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 15.04.2026 (обновлено: 15:00 15.04.2026)
МИД Ирана не подтвердил продление перемирия с США

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Тегеран не подтверждает договоренность с Вашингтоном о продлении перемирия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что США и Иран "в целом дали согласие" на продление режима прекращения огня.
"Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждается. Сейчас продолжаются переговоры через пакистанского посредника, надо посмотреть, насколько противоположная сторона в реальности серьезно настроена на дипломатию. США должны доказать свой серьезный подход", - сказал он в ходе брифинга.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Эрдоган инициирует продление перемирия между США и Ираном
Вчера, 13:20
 
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала