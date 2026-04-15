МИД Ирана заявил о готовности к компромиссу по ядерному вопросу

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Иран считает возможным обсуждать с США параметры обогащения урана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы всегда говорили, что вопросы, связанные с уровнем и типом обогащения, могут обсуждаться", - сказал он в ходе брифинга, отметив, что обогащение урана должно удовлетворят нужды страны.
При этом он подчеркнул, что Иран настаивает на праве пользоваться ядерной энергией, а также отметил, что не подтверждает информацию в СМИ о возможных сроках приостановки обогащения урана.
"Это право, предусмотренное Договором о нераспространении ядерного оружия, членом которого Иран является", - добавил Багаи, говоря о возможности пользоваться мирным атомом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.