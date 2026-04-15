ВС Ирана пригрозили помешать торговле в Красном море из-за блокады США
13:34 15.04.2026
ВС Ирана пригрозили помешать торговле в Красном море из-за блокады США

Абдоллахи: ВС Ирана помешают торговле в Красном море при морской блокаде США

© AP Photo / Vahid SalemiИранские военные
Иранские военные. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана помешают нормальному течению торговли в Оманском и Персидском заливах, а также Красном море при продолжении морской блокады США, заявил командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи.
"Если американский агрессор захочет продолжить свои незаконные действия по морской блокаде в Иране, создать небезопасные условия для коммерческих судов и иранских танкеров, этот шаг США будет считаться прелюдией к нарушению прекращения огня", - приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.
По словам Абдоллахи, вооруженные силы Ирана в таком случае не допустят "продолжения какого-либо экспорта и импорта в Персидском и Оманском заливах и Красном море" и будут действовать в национальных интересах страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
