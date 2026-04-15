ВС Ирана пригрозили помешать торговле в Красном море из-за блокады США

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана помешают нормальному течению торговли в Оманском и Персидском заливах, а также Красном море при продолжении морской блокады США, заявил командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи.