Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Посол России в Тегеране Алексей Дедов выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы МИД Ирана Камаля Харрази, сообщила российская дипмиссия.
"Пятнадцатого апреля посол России Алексей Дедов посетил Стратегический совет по внешним связям Ирана, где принес соболезнования и сделал запись в памятной книге в связи с трагической гибелью бывшего министра иностранных дел Исламской Республики Иран Камаля Харрази в результате американо-израильского удара", - заявило посольство в своем Telegram-канале.
Иранские СМИ 1 апреля сообщали, что Харрази, также являвшийся советником погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, получил серьезные ранения в ходе удара США и Израиля по Тегерану, его супруга погибла. Спустя более чем неделю СМИ сообщили о том, что он умер.