11:18 15.04.2026 (обновлено: 11:19 15.04.2026)
Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы МИД Ирана

Посол Дедов выразил соболезнования в связи с гибелью Харрази

© Фото предоставлено пресс-службой посольства
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов. Архивное фото
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Посол России в Тегеране Алексей Дедов выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы МИД Ирана Камаля Харрази, сообщила российская дипмиссия.
"Пятнадцатого апреля посол России Алексей Дедов посетил Стратегический совет по внешним связям Ирана, где принес соболезнования и сделал запись в памятной книге в связи с трагической гибелью бывшего министра иностранных дел Исламской Республики Иран Камаля Харрази в результате американо-израильского удара", - заявило посольство в своем Telegram-канале.
Иранские СМИ 1 апреля сообщали, что Харрази, также являвшийся советником погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, получил серьезные ранения в ходе удара США и Израиля по Тегерану, его супруга погибла. Спустя более чем неделю СМИ сообщили о том, что он умер.
В миреРоссияИранТегеран (город)Алексей ДедовАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
