10:20 15.04.2026 (обновлено: 14:09 15.04.2026)
Иранский супертанкер прорвал морскую блокаду США

Иранский супертанкер. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 апр — РИА Новости. Иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти, успешно преодолел морскую блокаду США, передает агентство Fars.
"Супертанкер, находящийся в санкционном списке, пересек открытое море и Ормузский пролив, не скрываясь, с включенной системой идентификации местоположения, и вошел в территориальные воды Ирана", — говорится в публикации.
Позднее агентство сообщило, что через пролив прошло еще одно судно — перевозящий продовольствие балкер, движущийся в сторону порта Имама Хомейни.
Накануне, по данным Bloomberg, связанный с Китаем танкер Rich Starry также прошел через Ормуз. При этом глава Центрального командования ВС США Брэд Купер утверждает, что американцы полностью остановили торговлю, идущую в Иран и из него по морю.
Соединенные Штаты объявили о морской блокаде пролива после первого раунда переговоров с ИРИ в минувшие выходные. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Как утверждают в Вашингтоне, речь идет в том числе об обогащенном уране: Вашингтон настаивает на изъятии этих материалов у исламской республики.
Блокада вступила в силу в понедельник, в 17:00 мск. Президент Дональд Трамп предупредил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать корабли, заплатившие Ирану за проход.
