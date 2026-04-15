07:04 15.04.2026
Иран намерен выработать особый режим для Ормузского пролива

Мохаджерани: Иран планирует выработать особый режим для Ормузского пролива

© AP Photo / Kamran Jebreili — Нефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Власти Ирана планируют выработать особый режим для Ормузского пролива, имеющего геополитическое значение, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
"Ормузский пролив является особенной собственностью нашей страны. Как и для любой собственности, которая используется как рычаг для взаимодействия с различными странами, для него необходимо выработать особый режим", - сказала Мохаджерани.
По ее словам, Иран использует все необходимые средства, чтобы его национальные интересы в вопросе суверенитета над Ормузским проливом соблюдались.
На Ормузский пролив приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
