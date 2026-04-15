Иран может противодействовать ВМС США в Ормузе, рассказали эксперты

06:37 15.04.2026
Военнослужащий армии Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Иран своим "москитным флотом" из порядка 20 мини-подводных лодок типа Ghadir и нескольких тысяч скоростных ракетных и штурмовых катеров может эффективно противодействовать ВМС США в Ормузском проливе и Персидском заливе, говорится в экспертной статье "США и Израиль против Ирана: военно-морские аспекты войны на Ближнем Востоке", которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона".
"Стала более заметной роль "москитного флота" в полузакрытых акваториях и проливах. Широкое применение БПЛА еще более укрепило тенденцию к миниатюризации средств ведения войны в таких районах", - заявляют эксперты.
По их оценке, "боеготовыми остались около 20 крохотных подводных лодок типа Ghadir, способных нести по две 533-мм торпеды или по паре противокорабельных ракет Jask-2".
"Они (подлодки - ред) также могут ставить мины в узком Ормузском проливе. Не говоря уже о наличии у КСИР нескольких тысяч небольших скоростных ракетных и штурмовых катеров, в том числе в безэкипажном варианте. Эти катера вместе с пусковыми установками противокорабельных ракет прячутся в тоннелях, вырубленных в скалах, и уничтожить их с воздуха очень непросто", - заявляют эксперты.
В статье напоминается, что уже 28 февраля удару подвергся танкер Skylight под флагом Палау. На следующий день у берегов Омана был подожжен танкер Vyom под флагом Маршалловых островов. "Под их "удобными" флагами ходят многие американские торговые суда, составляющие "теневой флот" Вашингтона", - отметили эксперты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
