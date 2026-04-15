Иран может противодействовать ВМС США в Ормузе, рассказали эксперты

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Иран своим "москитным флотом" из порядка 20 мини-подводных лодок типа Ghadir и нескольких тысяч скоростных ракетных и штурмовых катеров может эффективно противодействовать ВМС США в Ормузском проливе и Персидском заливе, говорится в экспертной статье "США и Израиль против Ирана: военно-морские аспекты войны на Ближнем Востоке", которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона".