Генконсул рассказал об эвакуации из Ирана в условиях интернет-блэкаута

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Вид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов рассказал РИА Новости об эвакуации российских граждан и граждан других стран в условиях интернет-блэкаута на фоне конфликта в Иране.
Он отметил, что сотрудники генконсульства лично сопровождали эвакуационные колонны по всему пути следования, взаимодействуя с властями, обеспечивая безопасность и решая возникающие в ходе движения групп внештатные ситуации.
"В связи с блокировкой в Иране интернета и всех видов международной связи нам, в том числе, приходилось выполнять роль связных, на постоянной основе информируя по своим каналам "Центр" об оперативной обстановке, пройденном колоннами пути и ситуации на дорогах", - добавил собеседник агентства.
По словам Жильцова, в рамках плана по эвакуации сотрудников "Росатома" с площадки строительства АЭС "Бушер" на юге Ирана был задействован маршрут через сухопутную ирано-армянскую границу - КПП Нурдуз-Агарак.
"Совокупная протяженность одного вывозного пути до границы – около 1800 километров, на преодоление которых с учётом остановок и ночёвки в городе Исфахан требовалось более 40 часов", - отметил генконсул.
В общей сложности, по его словам, сотрудники генконсульства в условиях боевых действий преодолели около 10 тысяч километров по итогам эвакуационных мероприятий.
Жильцов также поблагодарил иранских партнёров за помощь в быстром, благополучном и безопасном возвращении российских граждан домой к своим семьям.
