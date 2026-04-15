Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

Генконсул рассказал об эвакуации из Ирана в условиях интернет-блэкаута

ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов рассказал РИА Новости об эвакуации российских граждан и граждан других стран в условиях интернет-блэкаута на фоне конфликта в Иране.

Он отметил, что сотрудники генконсульства лично сопровождали эвакуационные колонны по всему пути следования, взаимодействуя с властями, обеспечивая безопасность и решая возникающие в ходе движения групп внештатные ситуации.

"В связи с блокировкой в Иране интернета и всех видов международной связи нам, в том числе, приходилось выполнять роль связных, на постоянной основе информируя по своим каналам "Центр" об оперативной обстановке, пройденном колоннами пути и ситуации на дорогах", - добавил собеседник агентства.

По словам Жильцова, в рамках плана по эвакуации сотрудников " Росатома " с площадки строительства АЭС "Бушер " на юге Ирана был задействован маршрут через сухопутную ирано-армянскую границу - КПП Нурдуз-Агарак.

"Совокупная протяженность одного вывозного пути до границы – около 1800 километров, на преодоление которых с учётом остановок и ночёвки в городе Исфахан требовалось более 40 часов", - отметил генконсул.

В общей сложности, по его словам, сотрудники генконсульства в условиях боевых действий преодолели около 10 тысяч километров по итогам эвакуационных мероприятий.