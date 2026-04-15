Вэнс заявил о сохранении режима прекращения огня с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном поддерживается.

"Перемирие сохраняется", - сказал Вэнс на мероприятии движения Turning Point.

Трамп после этого заявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.