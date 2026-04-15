Вэнс заявил о сохранении режима прекращения огня с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном поддерживается.
"Перемирие сохраняется", - сказал Вэнс на мероприятии движения Turning Point.
Как заявил Вэнс, который возглавлял американскую делегацию на недавних переговорах с Ираном, прошедших впервые почти за 50 лет, он ощущает позитив от нынешнего положения дел. "У меня хорошие ощущения от того, где мы находимся (в переговорах - ред.)", - сказал Вэнс.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. 11 апреля страны начали переговоры в Исламабаде, но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Трамп после этого заявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.