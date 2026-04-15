В Тегеране назвали угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленными

ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленны и ни к чему не приведут, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
Президент США Дональд Трамп в начале апреля на фоне предстоящего истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование. Это заявление вызвало в мире большой резонанс.
"Эпоха языка угроз закончилась. Мир в течение многих лет пытается общаться на языке уважения и взаимопонимания, именно поэтому угрозы, в том числе цивилизациям, а именно угрозы такой цивилизации, как иранская, являющейся одной из древнейших, бесполезны", - сказала Мохаджерани.
По ее словам, обычная жизнь иранцев продолжается, люди стали сплоченнее.
"Усилия правительства и меры, необходимые для жизни, вода, электричество, наличие продовольствия в магазинах, в котором нуждается население, свидетельствуют о хорошей координации между правительственным и военными секторами", - отметила представитель правительства.