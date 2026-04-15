В Тегеране назвали угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленными

ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленны и ни к чему не приведут, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

"Эпоха языка угроз закончилась. Мир в течение многих лет пытается общаться на языке уважения и взаимопонимания, именно поэтому угрозы, в том числе цивилизациям, а именно угрозы такой цивилизации, как иранская, являющейся одной из древнейших, бесполезны", - сказала Мохаджерани.

По ее словам, обычная жизнь иранцев продолжается, люди стали сплоченнее.