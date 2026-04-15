В Тегеране назвали угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленными
01:15 15.04.2026
В Тегеране назвали угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленными

Мохаджерани: угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленны

Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленны и ни к чему не приведут, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
Президент США Дональд Трамп в начале апреля на фоне предстоящего истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование. Это заявление вызвало в мире большой резонанс.
Грузовые суда следуют по Арабскому заливу в направлении Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Тотальная катастрофа". На Западе испугались нового шага Ирана
Вчера, 21:28
"Эпоха языка угроз закончилась. Мир в течение многих лет пытается общаться на языке уважения и взаимопонимания, именно поэтому угрозы, в том числе цивилизациям, а именно угрозы такой цивилизации, как иранская, являющейся одной из древнейших, бесполезны", - сказала Мохаджерани.
По ее словам, обычная жизнь иранцев продолжается, люди стали сплоченнее.
"Усилия правительства и меры, необходимые для жизни, вода, электричество, наличие продовольствия в магазинах, в котором нуждается население, свидетельствуют о хорошей координации между правительственным и военными секторами", - отметила представитель правительства.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Сокрушительный удар". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США
Вчера, 18:08
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
