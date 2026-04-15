Иран и США обсуждают продление перемирия, сообщил источник - РИА Новости, 15.04.2026
00:27 15.04.2026
Иран и США обсуждают продление перемирия, сообщил источник

РИА Новости: участники переговоров Ирана и США обсуждают продление перемирия

Тегеран - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Участники переговоров обсуждают перспективы продления перемирия между Ираном и США, истекающего 22 апреля, рассказал РИА Новости арабский дипломатический источник.
"Сейчас идет обсуждение предложений о продлении перемирия, которое завершится 22 апреля", - сказал собеседник агентства.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. После этого Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
