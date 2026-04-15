Кандидат в премьеры Ирака не отказался от поста, несмотря на угрозы Трампа - РИА Новости, 15.04.2026
23:56 15.04.2026
Кандидат в премьеры Ирака не отказался от поста, несмотря на угрозы Трампа

© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
БАГДАД, 15 апр - РИА Новости. Вызвавший критику президента США Дональда Трампа кандидат в премьер-министры Ирака Нури аль-Малики не хочет снимать свою кандидатуру, несмотря на угрозы американского лидера, и выдвинул условия на случай ее отзыва депутатами, сообщил РИА Новости член иракской шиитской парламентской коалиции "Координационная структура" Абу Мисак аль-Масари.
"Аль-Малики по-прежнему привержен выдвижению своей кандидатуры от "Координационной структуры" (крупнейшего парламентского блока в иракском парламенте) на пост премьер-министра, но выдвинул условия на случай, если его вынудят снять кандидатуру", - сказал аль-Масари.
По его данным, аль-Малики выдвинул условие, что, если какая-либо партия в рамках "Координационной структуры" хочет отозвать свою поддержку его кандидатуры, она должна сделать это в письменной форме, указав чёткую причину.
"Кроме того, в числе его условий, что ни один бывший премьер-министр не должен занять снова этот пост", - добавил политик.
В числе условий аль-Малики также упомянута "исключительная свобода действий по выбору его преемника".
Член парламентской коалиции уточнил, что дата проведения следующего заседания коалиции "Координационная структура" по выдвижению кандидатуры премьера еще не определена.
Наиболее известными кандидатами на пост главы нового иракского правительства являются нынешний премьер Мухаммед Шиа ас-Судани и бывшие - Нури аль-Малики и Хейдар аль-Абади.
Иракский парламент 11 апреля избрал Низара Амеди президентом и поручил крупнейшему парламентскому блоку ("Координационной структуре") представить своего кандидата на пост премьер-министра в течение максимум 15 дней. Однако кандидатуру аль-Малики, который считается проиранским и виновным в коррупции политиком, забраковал президент США Дональд Трамп. Он пригрозил лишить Ирак американской помощи в случае избрания аль-Малики на пост премьера.
