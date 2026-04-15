Россия поможет Саудовской Аравии провести "Интервидение", заявил Швыдкой

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия готова помогать Саудовской Аравии в проведении второго конкурса "Интервидение", заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В финале "Интервидения", который состоялся в Москве в сентябре 2025 года, было объявлено, что в следующем году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Швыдкой ранее заявил, что Саудовская Аравия не отказывалась от проведения конкурса, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.
«
"Россия, как страна, которая провела первый конкурс "Интервидения", в высшей степени готова помогать и методологически, и организационно нашим коллегам в Саудовской Аравии", - сказал Швыдкой.
Он также отметил значимость проведения второго конкурса.
"Как правило, жизнь любого ежегодного мероприятия начинается со второго-третьего раза и очень важно, чтобы яркое и красочное начало, которое дала первому конкурсу Москва, продолжилось и в последующие годы этого соревнования. Я надеюсь, что все пройдет успешно", - заключил спецпредставитель президента РФ.
Возрожденное "Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman, который отказался от борьбы за призовое место в конкурсе. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.
