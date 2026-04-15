05:14 15.04.2026 (обновлено: 06:53 15.04.2026)
Швыдкой раскрыл, когда станет известна дата проведения Интервидения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный музыкальный конкурс "Интервидение" в Москве
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дата проведения второго конкурса "Интервидение" будет объявлена, когда окончательно завершатся активные военные действия и будет перспектива стабильности на Ближнем Востоке, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В финале "Интервидения", который состоялся в Москве в сентябре 2025 года, было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
"Я думаю, когда окончательно завершатся активные военные действия, когда будет понятна перспектива некой стабильности на Ближнем Востоке, будут объявлены даты проведения конкурса", - заявил Швыдкой в интервью РИА Новости.
Спецпредставитель президента РФ добавил, что в Саудовской Аравии сейчас идет обсуждение бюджета на проведение конкурса.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman, который отказался от борьбы за призовое место в конкурсе. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.
