Рейтинг@Mail.ru
Чем обедала российская императрица Екатерина II - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 15.04.2026 (обновлено: 18:43 15.04.2026)

Чем обедала российская императрица Екатерина II

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИмператрица Екатерина Вторая
Императрица Екатерина Вторая - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Императрица Екатерина Вторая
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Гастрономические привычки Екатерины II шли вразрез с ее политическим величием. Пока при дворе подавали изысканные и богатые блюда, сама императрица тайком предпочитала совсем другую еду.
Какими были ее типичный завтрак, обед и ужин? И почему она боялась умереть от переедания?

Говяжьи глаза в соусе "поутру проснувшись"

Вставала императрица Екатерина II в пять-шесть утра, когда весь Зимний дворец еще спал. "Слуги приходили позже. Сама себе заваривала кофе и занималась обычными делами", — рассказал кандидат исторических наук Руслан Балицкий.
Кофе Екатерина пила необычайной крепости. Он был настолько густой, что остатки заварки после нее использовали лакеи и истопники. Историки говорят, что рецепт был прост: 400 граммов зерен слегка обжаривали, мелко мололи, добавляли сахар, заливали литром холодной воды и доводили почти до кипения. Императрица выпивала две чашки этого бодрящего напитка со сливками, а остальное отдавала прислуге.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКофейные зерна
Кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Кофейные зерна
Кофе — это было, конечно, дорогое удовольствие. За один фунт кофейных зерен отдавали 40 копеек — вдвое больше, чем за целый воз сена.
К напитку подавали миндальные гренки или бисквиты. Рецепт гренок тоже сохранился: размолотый миндаль обжаривали на сливочном масле, добавляли желтки и сахар, намазывали на хлеб, обмакивали в яйцо с молоком и жарили до румяной корочки.
Обед по расписанию стоял в час дня. Князь Потемкин, известный любовью к пышным приемам, потчевал императрицу и ее гостей "говяжьими глазами в соусе "поутру проснувшись" и "троянской свиньей" — животным, которого специально откармливали грецкими орехами, инжиром и поили венгерским вином.

80 рублей — много или мало?

Однако когда императрица оставалась одна или трапезничала в узком кругу, ее аппетиты были совершенно иными. На "малом обеде" могли подать суп, отварную курицу с капустой, мясо с картошкой, четверть жареного барашка.
"Ее обед состоял из трех-четырех блюд. Помимо говядины были репа, смородиновый конфитюр", — поделилась историк Юлия Шувалова.
Особое место в рационе императрицы занимала квашеная капуста. Екатерина предпочитала ее любым деликатесам. Более того, она не только ела капусту, но и умывалась капустным рассолом, искренне веря, что это омолаживает кожу и избавляет от морщин.
Известен забавный эпизод с Михаилом Ломоносовым. Однажды императрица приехала навестить великого ученого и застала его за обедом. Растерянный Ломоносов стал извиняться, что угощение не царское, мол, только кислые щи да каша. На что Екатерина отвечала, что это ее любимые блюда.
© Public domainРепродукция картины Ивана Федорова "Императрица Екатерина II у М. В. Ломоносова"
Репродукция картины Ивана Федорова Императрица Екатерина II у М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Public domain
Репродукция картины Ивана Федорова "Императрица Екатерина II у М. В. Ломоносова"
Ужина у Екатерины фактически не было. Она боялась головных болей, которые начинались из-за "переедания". Иногда позволяла себе пару яблок или стакан воды со льдом и каплей ягодного сока.
Из напитков императрица предпочитала смородиновую воду и морс. Алкоголь почти не употребляла, лишь изредка рюмку мадеры.
Известно, что один обед императрицы обходился казне примерно в 80 рублей. Огромная сумма по тем временам, многократно превышавшая годовое денежное довольствие простого солдата.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала