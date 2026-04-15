Чем обедала российская императрица Екатерина II

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Гастрономические привычки Екатерины II шли вразрез с ее политическим величием. Пока при дворе подавали изысканные и богатые блюда, сама императрица тайком предпочитала совсем другую еду.

Какими были ее типичный завтрак, обед и ужин? И почему она боялась умереть от переедания?

Говяжьи глаза в соусе "поутру проснувшись"

Вставала императрица Екатерина II в пять-шесть утра, когда весь Зимний дворец еще спал. "Слуги приходили позже. Сама себе заваривала кофе и занималась обычными делами", — рассказал кандидат исторических наук Руслан Балицкий.

Кофе Екатерина пила необычайной крепости. Он был настолько густой, что остатки заварки после нее использовали лакеи и истопники. Историки говорят, что рецепт был прост: 400 граммов зерен слегка обжаривали, мелко мололи, добавляли сахар, заливали литром холодной воды и доводили почти до кипения. Императрица выпивала две чашки этого бодрящего напитка со сливками, а остальное отдавала прислуге.

Кофе — это было, конечно, дорогое удовольствие . За один фунт кофейных зерен отдавали 40 копеек — вдвое больше, чем за целый воз сена.

К напитку подавали миндальные гренки или бисквиты. Рецепт гренок тоже сохранился: размолотый миндаль обжаривали на сливочном масле, добавляли желтки и сахар, намазывали на хлеб, обмакивали в яйцо с молоком и жарили до румяной корочки.

Обед по расписанию стоял в час дня. Князь Потемкин, известный любовью к пышным приемам, потчевал императрицу и ее гостей "говяжьими глазами в соусе "поутру проснувшись" и "троянской свиньей" — животным, которого специально откармливали грецкими орехами, инжиром и поили венгерским вином.

80 рублей — много или мало?

Однако когда императрица оставалась одна или трапезничала в узком кругу, ее аппетиты были совершенно иными. На "малом обеде" могли подать суп, отварную курицу с капустой, мясо с картошкой, четверть жареного барашка.

"Ее обед состоял из трех-четырех блюд. Помимо говядины были репа, смородиновый конфитюр", — поделилась историк Юлия Шувалова.

Особое место в рационе императрицы занимала квашеная капуста. Екатерина предпочитала ее любым деликатесам. Более того, она не только ела капусту, но и умывалась капустным рассолом, искренне веря, что это омолаживает кожу и избавляет от морщин.

Известен забавный эпизод с Михаилом Ломоносовым. Однажды императрица приехала навестить великого ученого и застала его за обедом. Растерянный Ломоносов стал извиняться, что угощение не царское, мол, только кислые щи да каша. На что Екатерина отвечала , что это ее любимые блюда.

© Public domain Репродукция картины Ивана Федорова "Императрица Екатерина II у М. В. Ломоносова"

Ужина у Екатерины фактически не было. Она боялась головных болей, которые начинались из-за "переедания". Иногда позволяла себе пару яблок или стакан воды со льдом и каплей ягодного сока.

Из напитков императрица предпочитала смородиновую воду и морс. Алкоголь почти не употребляла, лишь изредка рюмку мадеры.