Российский хакер заявил о контроле над базами данных Харьковской области - РИА Новости, 15.04.2026
01:50 15.04.2026
Российский хакер заявил о контроле над базами данных Харьковской области

Российский хакер заявил о контроле цифрового пространства Харьковской области

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Полный контроль над цифровым пространством и ключевыми государственными органами Харьковской области был получен в результате хакерского взлома, заявил РИА Новости российский хакер PalachPro.
"В результате взлома сейчас я полностью контролирую цифровое пространство Харьковской области. У меня есть устойчивый и глубокий доступ к внутренним системам и базам данных практически всех ключевых государственных органов региона: главного управления ГСЧС, областных и районных судов и других ведомств", - сказал хакер.
Он добавил, что благодаря полученному контролю ему доступна достоверная информация о реальном положении дел внутри украинских государственных структур Харьковщины в режиме реального времени.
"Я не буду трогать и вредить гражданскому населению. В отличие от украинских хакеров, которые ведут себя как настоящие варвары и целенаправленно атакуют мирных жителей, мы не ведём войну против гражданского населения", - подчеркнул хакер.
Им было отмечено, что целью хакерских атак на украинский государственный сектор является выявление и фиксация преступлений киевского режима, а также создание доказательной базы для привлечения украинских властей к надлежащей ответственности.
