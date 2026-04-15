МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Полный контроль над цифровым пространством и ключевыми государственными органами Харьковской области был получен в результате хакерского взлома, заявил РИА Новости российский хакер PalachPro.

"В результате взлома сейчас я полностью контролирую цифровое пространство Харьковской области . У меня есть устойчивый и глубокий доступ к внутренним системам и базам данных практически всех ключевых государственных органов региона: главного управления ГСЧС, областных и районных судов и других ведомств", - сказал хакер.

Он добавил, что благодаря полученному контролю ему доступна достоверная информация о реальном положении дел внутри украинских государственных структур Харьковщины в режиме реального времени.

"Я не буду трогать и вредить гражданскому населению. В отличие от украинских хакеров, которые ведут себя как настоящие варвары и целенаправленно атакуют мирных жителей, мы не ведём войну против гражданского населения", - подчеркнул хакер.