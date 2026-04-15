В России разработали ГОСТ на приготовление хвороста и маковника
01:34 15.04.2026
В России разработали ГОСТ на приготовление хвороста и маковника

Хворост и маковник получили рекомендации по технологии приготовления

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкКондитерские изделия татарской кухни
Кондитерские изделия татарской кухни - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Кондитерские изделия татарской кухни. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хворост и маковник получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, тесто для хвороста готовят из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры. Дополнительно можно добавить яйца, молоко или сметану, сливочное масло, а также крепкие спиртные напитки: ром, водку или коньяк.
Получившееся тесто раскатывают и нарезают в виде фигурок или полосок, а затем жарят до хрустящего состояния во фритюре. При подаче хворост посыпают сахарной пудрой.
Что касается маковника, то, прежде всего, дается его определение: это кондитерское изделие из макового семени, уваренного с медом и отформованного в виде небольших лепешек или пластинок. При этом допускается замена меда на медово-сахарный сироп.
