В России разработали ГОСТ на приготовление хвороста и маковника

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хворост и маковник получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.

Так, тесто для хвороста готовят из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры. Дополнительно можно добавить яйца, молоко или сметану, сливочное масло, а также крепкие спиртные напитки: ром, водку или коньяк.

Получившееся тесто раскатывают и нарезают в виде фигурок или полосок, а затем жарят до хрустящего состояния во фритюре. При подаче хворост посыпают сахарной пудрой.