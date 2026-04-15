В Госдуме назвали позицию Вэнса по Украине прагматизмом - РИА Новости, 15.04.2026
10:47 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал прагматизмом приверженность вице-президента США Джей Ди Вэнса курсу на прекращение финансовой помощи Киеву.
Ранее Вэнс в ходе мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии подтвердил свою неизменную позицию относительно необходимости прекращения финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что Вашингтону не следует спонсировать украинский конфликт.
"Американский политик четко разграничил интересы США, и Украины в них нет. Вэнс показывает прагматизм и американский подход тратить деньги на то, что выгодно. В украинском конфликте перспектив у Запада нет. Тем более, что выгоды от экономических отношений с Россией в разы больше, чем поддерживать киевский режим и военный конфликт на Украине", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, проект Украина стал невыгоден США, поэтому они стараются от нее дистанцироваться.
