Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:49 15.04.2026
В Госдуме рассказали, можно ли планировать поездки на Ближний Восток

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрилет российских туристов из Дубая в аэропорт Новосибирска
Прилет российских туристов из Дубая в аэропорт Новосибирска - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Прилет российских туристов из Дубая в аэропорт Новосибирска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самостоятельным туристам из России стоит относиться с повышенной осторожностью к поездкам на Ближний Восток, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
"В текущих условиях самостоятельным туристам из России стоит относиться с повышенной осторожностью к поездкам в страны Ближнего Востока или транзиту через них", - сказал Кривоносов.
Кривоносов отметил, что даже если рассматриваемая для путешествия страна не вовлечена в конфликт, логистика перелетов может быть усложнена, а также возможно увеличение времени в пути и стоимости билетов. Поэтому, по словам депутата, такие поездки сопряжены с рядом рисков и не рекомендованы до стабилизации обстановки в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ТуризмБлижний ВостокРоссияСШАСергей КривоносГосдума РФТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала