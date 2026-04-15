В Госдуме рассказали, можно ли планировать поездки на Ближний Восток

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самостоятельным туристам из России стоит относиться с повышенной осторожностью к поездкам на Ближний Восток, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
"В текущих условиях самостоятельным туристам из России стоит относиться с повышенной осторожностью к поездкам в страны Ближнего Востока или транзиту через них", - сказал Кривоносов.
Кривоносов отметил, что даже если рассматриваемая для путешествия страна не вовлечена в конфликт, логистика перелетов может быть усложнена, а также возможно увеличение времени в пути и стоимости билетов. Поэтому, по словам депутата, такие поездки сопряжены с рядом рисков и не рекомендованы до стабилизации обстановки в регионе.