При ударе БПЛА в селе Грузское Белгородской области пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения в результате взрыва украинского дрона в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ. В Борисовском округе в селе Грузское от детонации беспилотника ранен мужчина. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Борисовскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения ноги", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что для дальнейшего обследования и лечения бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода.