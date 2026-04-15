При ударе БПЛА в селе Грузское Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 15.04.2026
13:13 15.04.2026 (обновлено: 13:36 15.04.2026)
При ударе БПЛА в селе Грузское Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Грузское

© РИА Новости / Антон Вергун
Вид на Белгород
Вид на Белгород . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения в результате взрыва украинского дрона в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ. В Борисовском округе в селе Грузское от детонации беспилотника ранен мужчина. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Борисовскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения ноги", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что для дальнейшего обследования и лечения бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода.
