Рейтинг@Mail.ru
Гетта: Россия заинтересована в опыте белорусских агрогородков
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:51 15.04.2026
Гетта: Россия заинтересована в опыте белорусских агрогородков

Антон Гетта: Россия заинтересована в опыте агрогородков Республики Беларусь

© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСеминар Парламентского собрания Союза Беларуси и России на тему "Развитие сельских территорий в Союзном государстве: актуальность и перспективные направления" в Минске
© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. России интересен опыт белорусских агрогородков в развитии сельских территорий, сообщил журналистам член комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам, заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта.
В среду в Минске проходит семинар Парламентского собрания Союза Беларуси и России на тему "Развитие сельских территорий в Союзном государстве: актуальность и перспективные направления". Участники семинара обсуждают организационно-экономические механизмы развития и социальные проблемы сельских территорий. Кроме этого, участники посетят и ознакомятся с деятельностью агрогородков Раков и Бобровичи в Воложинском районе, а также Сеница в Минском районе.
"Когда мы были в Калининграде, проводили там заседание комиссии по аграрным вопросам нашего Союзного парламента. Наша практика – не только в Москве их (заседания – ред.) проводить, но и смотреть в том числе что-то интересное в регионах, как России, так и Беларуси. Мы договорились о том, что обязательно попросим Ивана Станиславовича Макевича (председатель комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам – ред.) провести следующее мероприятие. Так получилось, что организовался целый семинар с посещением агрогородков, потому что это действительно очень интересно для нашей страны", – цитирует Гетту Sputnik.
Он добавил, что в России очень много сельских территорий, на которых можно было бы применить белорусский опыт развития агрогородков.
"Это поможет и жизнь вдохнуть, и сельское хозяйство поднять", – подчеркнул депутат.
Он предположил, что в России частный бизнес может заинтересоваться инвестированием в агрогородки. Кроме этого, считает он, необходимо на государственном уровне продумать программу поддержки, где были бы предусмотрены субсидии для создания агрогородков и условий как труда, так и жизни на селе в России.
"Я избран от Ростовской области, в мой округ входит Азовский район. Эта территория аграрная, сельская, и сейчас – мы не сомневаемся в скорой победе – начнем развивать внутреннее море нашей страны, юга России, Азовское море, которое позволит еще и организовать хорошую логистику", – сообщил депутат.
Он отметил, что вместе с ним в семинаре принимают участие три руководителя крестьянско-фермерских хозяйств из Азовского района и заместитель главы администрации Азовского района по аграрным вопросам.
"Поэтому мы будем смотреть, фиксировать и задавать вопросы (белорусским коллегам – ред.) с одной целью – применить эту максимально эффективную результативность агрогородков, которые уже достаточно давно развиваются в Республике Беларусь", – заключил Гетта.
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияМинскАнтон ГеттаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала