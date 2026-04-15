Гетта: Россия заинтересована в опыте белорусских агрогородков

Семинар Парламентского собрания Союза Беларуси и России на тему "Развитие сельских территорий в Союзном государстве: актуальность и перспективные направления" в Минске

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. России интересен опыт белорусских агрогородков в развитии сельских территорий, сообщил журналистам член комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам, заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта.

В среду в Минске проходит семинар Парламентского собрания Союза Беларуси и России на тему "Развитие сельских территорий в Союзном государстве: актуальность и перспективные направления". Участники семинара обсуждают организационно-экономические механизмы развития и социальные проблемы сельских территорий. Кроме этого, участники посетят и ознакомятся с деятельностью агрогородков Раков и Бобровичи в Воложинском районе, а также Сеница в Минском районе.

"Когда мы были в Калининграде, проводили там заседание комиссии по аграрным вопросам нашего Союзного парламента. Наша практика – не только в Москве их (заседания – ред.) проводить, но и смотреть в том числе что-то интересное в регионах, как России, так и Беларуси. Мы договорились о том, что обязательно попросим Ивана Станиславовича Макевича (председатель комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам – ред.) провести следующее мероприятие. Так получилось, что организовался целый семинар с посещением агрогородков, потому что это действительно очень интересно для нашей страны", – цитирует Гетту Sputnik

Он добавил, что в России очень много сельских территорий, на которых можно было бы применить белорусский опыт развития агрогородков.

"Это поможет и жизнь вдохнуть, и сельское хозяйство поднять", – подчеркнул депутат.

Он предположил, что в России частный бизнес может заинтересоваться инвестированием в агрогородки. Кроме этого, считает он, необходимо на государственном уровне продумать программу поддержки, где были бы предусмотрены субсидии для создания агрогородков и условий как труда, так и жизни на селе в России.

"Я избран от Ростовской области, в мой округ входит Азовский район. Эта территория аграрная, сельская, и сейчас – мы не сомневаемся в скорой победе – начнем развивать внутреннее море нашей страны, юга России, Азовское море, которое позволит еще и организовать хорошую логистику", – сообщил депутат.

Он отметил, что вместе с ним в семинаре принимают участие три руководителя крестьянско-фермерских хозяйств из Азовского района и заместитель главы администрации Азовского района по аграрным вопросам.