"Все намного хуже": по флагману ЕС нанесли тройной удар

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Светлана Медведева. В Германии сразу три кризиса. Один спровоцирован правительством, второй — давний, а третий пришел извне. Все вместе они ведут страну к экономическому обвалу. О том, что происходит в ведущей экономике Евросоюза, — в материале РИА Новости.

Кризис первый

Отказавшись от российского газа, впали в зависимость от американского СПГ — дорогого, с менее надежными поставками и более политически уязвимого, пишет Berliner Zeitung.

"Это безусловная экономическая ошибка. Динамика цен на АЗС, счета домохозяйств за газ, энергозатраты промышленности убедительно демонстрируют, что "диверсификация" энергетики обернулась серьезными убытками", — отмечает издание.

В прошлом году переплата домохозяйств за газ по сравнению с 2022-м достигала 74 процентов.

По данным портала Verivox, соответствующие счета у семей из четырех человек выросли на 4815 евро, из трех — на 4376, у живущих вдвоем — на 2947, у одиноких — на 1264 евро.

В партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) подчеркивают: правительство разрушает экономику.

Конкурентоспособность промышленности снизилась. Особенно страдает автомобилестроение. Немецкие машины проигрывают китайским не только в цене, но и в технологиях.

В 2027 году ЕС планирует полностью запретить импорт российского газа, что еще сильнее усугубит проблемы Германии.

"А что предприняло правительство Мерца? Оно управляет наследством, не пытаясь его исправить. Нет стратегии по сдерживанию цен, нет честной дискуссии об источниках поставок, нет ответа на вопрос, почему граждане и компании должны расплачиваться за ошибочную энергетическую политику, которая не гарантирует ни надежного снабжения, ни уменьшения счетов", — возмущаются в Berliner Zeitung.

Американцы быстро воспользовались ситуацией. В марте, в разгар энергокризиса из-за войны на Ближнем Востоке, постпред США при ЕС Эндрю Паздер призвал Брюссель ускорить ратификацию соглашения, которое заключили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Дональд Трамп еще в прошлом году, о закупках Старым Светом энергоносителей за океаном на 750 миллиардов долларов. Европарламент дважды откладывал ратификацию: в январе — из-за притязаний Вашингтона на Гренландию, в феврале — из-за неопределенности с пошлинами.

"Я не знаю, что произойдет с энергоресурсами, если они не поторопятся", — предупредил Паздер. СМИ увидели в этом угрозу прекращения поставок.

Паздер добавил: условия сделок для Европы могут ухудшиться. В итоге ЕС подчинился.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии

Кризис второй

Германия импортирует более 90 процентов металлургического сырья. Редкоземельные элементы поступают преимущественно из Китая, бокситы — из Гвинеи, кобальт — из Конго.

С собственной добычей огромные трудности. Разрешения на работу внутри страны оформляют годами. А доля переработки редкоземов — всего три-восемь процентов.

Мировой спрос на критически важные металлы продолжает расти. По оценкам ООН, к 2030 году на литий, кобальт и никель увеличится втрое, а к 2040-му — вчетверо.

Без лития, кобальта, меди, графита и никеля нет ни батарей, ни ветроэнергетики, ни солнечных модулей, ни цифровизации, ни обороноспособности.

"При перебоях с поставками себестоимость батарей вырастет на 15-25 процентов, что автоматически снизит конкурентоспособность всей цепочки — от автопрома до энергетики. Даже локальные задержки на сырьевых рынках способны мультипликативно замедлять промышленный рост", — указывает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

Федеральное правительство обещает "стратегически переориентировать инструменты поддержки внешней экономической деятельности". Но это, уверены в Berliner Zeitung, бюрократическая формулировка, за которой ничего реального нет.

Кризис третий

Бензин и дизель из-за блокады Ормузского пролива резко подорожали. И хотя власти запретили АЗС повышать цены больше одного раза в день, потребителям это мало помогло.

Литр дизеля — 2,425 евро, рекорд марта 2022-го побит (на десять центов). Бензин Super E10 — 2,184.

Правительство на два месяца снизило налог на дизтопливо и бензин — на 0,17 евро за литр. "Внешние энергетические шоки эти меры компенсировать не способны", — уверен Севостьянов.

В Berliner Zietung считают, что власти не осознают масштабы кризиса.

"Попытки наладить ситуацию без коренных изменений — это как попытка закрашивать трещины в доме, в то время как разрушается фундамент", — говорит экономист, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

© REUTERS / Fabian Bimmer Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочной станции в Гамбурге, Германия

Экономический обвал

При желании каждый из этих кризисов по отдельности можно было бы удержать под контролем. Но в совокупности они ведут страну к экономическому обвалу.

"Падение промышленного производства, утрата конкурентоспособности на внешних рынках, сокращение доходов компаний и, следовательно, налоговых поступлений в бюджет, — перечисляет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов. — Как следствие — увеличение заимствований".

Плюс — блокировка технологической трансформации из-за дефицита сырья.

Эксперт сравнивает немецкую экономику с автомобилем, который несется к пропасти, но вместо того, чтобы нажать на тормоз и повернуть в сторону, водитель переключает кнопки на магнитоле или включает дворники. То есть создает видимость бурной деятельности, но не хочет или не может предпринять решительных и эффективных действий.