Рейтинг@Mail.ru
В Германии обвинили Мерца во втягивании страны в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 15.04.2026
В Германии обвинили Мерца во втягивании страны в конфликт на Украине

Депутат АдГ Оттен: Мерц втягивает Германию в конфликт на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Планы немецкого канцлера Фридриха Мерца значительно расширить военную поддержку киевского режима через стратегическое партнерство и выделить многомиллиардные кредиты втягивает ФРГ все глубже в конфликт на Украине, заявил депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), член комитета по иностранным делам Герольд Оттен.
Мерц во вторник объявил, что Берлин и Киев договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сферах обороны и восстановления Украины. Согласно декларации о стратегическом партнерстве, правительства государств уже подписали или намерены заключить исполнительное соглашение о совместном производстве ударных беспилотников большой дальности Anubis и ударных БПЛА средней дальности Seth-X, а также исполнительное соглашение о поставках беспилотных летательных аппаратов третьим странам, в том числе в регионе Персидского залива.
"Итоги правительственного саммита между Германией и Украиной являются признанием провала в сфере политики безопасности. То, что канцлер Мерц, обещая масштабные поставки вооружений, втягивает нашу страну еще глубже в этот конфликт, - безответственно", - указал парламентарий, заявление которого привели на официальном портале партии.
"В то время как США берегут свои запасы, Германия вновь должна выступать в роли безграничного спонсора и поставщика оружия. Вместо того чтобы стимулировать размещение украинских оборонных предприятий в Германии и подталкивать молодых украинцев к возвращению на фронт, ответственные лица должны, наконец, сделать ставку на дипломатию", - считает Оттен.
Представитель "Альтернативы для Германии" добавил, что те, кто жертвуют немецкими интересами ради "полного членства Украины в НАТО", действуют очень небрежно.
"Фракция АдГ призывает федеральное правительство прекратить экспорт вооружений и вернуться к реалистичной политике вместо того, чтобы и дальше раскручивать спираль эскалации", - заключил Оттен.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияКиевФридрих МерцСергей ЛавровНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала