В Германии обвинили Мерца во втягивании страны в конфликт на Украине

БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Планы немецкого канцлера Фридриха Мерца значительно расширить военную поддержку киевского режима через стратегическое партнерство и выделить многомиллиардные кредиты втягивает ФРГ все глубже в конфликт на Украине, заявил депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), член комитета по иностранным делам Герольд Оттен.
Мерц во вторник объявил, что Берлин и Киев договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сферах обороны и восстановления Украины. Согласно декларации о стратегическом партнерстве, правительства государств уже подписали или намерены заключить исполнительное соглашение о совместном производстве ударных беспилотников большой дальности Anubis и ударных БПЛА средней дальности Seth-X, а также исполнительное соглашение о поставках беспилотных летательных аппаратов третьим странам, в том числе в регионе Персидского залива.
"Итоги правительственного саммита между Германией и Украиной являются признанием провала в сфере политики безопасности. То, что канцлер Мерц, обещая масштабные поставки вооружений, втягивает нашу страну еще глубже в этот конфликт, - безответственно", - указал парламентарий, заявление которого привели на официальном портале партии.
"В то время как США берегут свои запасы, Германия вновь должна выступать в роли безграничного спонсора и поставщика оружия. Вместо того чтобы стимулировать размещение украинских оборонных предприятий в Германии и подталкивать молодых украинцев к возвращению на фронт, ответственные лица должны, наконец, сделать ставку на дипломатию", - считает Оттен.
Представитель "Альтернативы для Германии" добавил, что те, кто жертвуют немецкими интересами ради "полного членства Украины в НАТО", действуют очень небрежно.
"Фракция АдГ призывает федеральное правительство прекратить экспорт вооружений и вернуться к реалистичной политике вместо того, чтобы и дальше раскручивать спираль эскалации", - заключил Оттен.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.