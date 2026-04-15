ФНС назвала самые распространенные причины отказа в налоговых вычетах
15.04.2026
ФНС назвала самые распространенные причины отказа в налоговых вычетах

ФНС: частой причиной отказа в вычетах является неверная декларация 3-НДФЛ

Налоговая декларация. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россияне сталкиваются с отказом в предоставлении налоговых вычетов зачастую из-за неправильного заполнения декларации 3-НДФЛ, а также отсутствия документов, подтверждающих право на вычет, рассказала РИА Новости Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, приведя несколько примеров типичных ошибок граждан.
"Наиболее популярные причины отказа в предоставлении налоговых вычетов - неправильное заполнение декларации 3-НДФЛ, а также отсутствие документов, подтверждающих право на получение вычета", - отметили в ФНС.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Юрист назвал самые простые способы получения налоговых вычетов в 2026 году
16 февраля, 06:59
В ведомстве рассказали о наиболее распространенных ошибках россиян при оформлении налогового вычета. Например, гражданин представляет уточненную налоговую декларацию с дополнительными налоговыми вычетами без отражения в ней вычетов, ранее заявленных в первичной декларации. В ФНС подчеркнули, что уточненная декларация 3-НДФЛ должна включать в себя все вычеты, заявленные в первичной декларации.
Например, в первичной декларации заявлен налоговый соцвычет на расходы на лечение в размере 90 000 рублей, сумма возвращенного налога составила 11 700 рублей. В уточненной декларации заявлен только налоговый соцвычет по расходам на обучение ребенка на 50 000 рублей, сумма возврата по которому - 6 500 рублей.
"Тем самым налогоплательщик фактически отказался от ранее заявленного социального вычета по лечению, поскольку не отразил его в уточненной декларации. В результате вместо дополнительно ожидаемых из бюджета 6 500 рублей образовалась задолженность в размере 5 200 рублей (11 700 - 6 500)", - пояснили в ФНС.
Деньги и калькулятор - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россиянам напомнили о вычетах, которые можно получить в упрощенном порядке
25 ноября 2025, 06:16
В предоставлении вычета так же будет отказано, если, например, налогоплательщик не приложил к декларации соответствующие документы. "Все затраты на лечение, обучение, фитнес, покупку недвижимости должны подтверждаться соответствующими документами", - отмечает ФНС.
Среди других типичных ошибок - отсутствие в декларации стандартных налоговых вычетов по сведениям о доходах, предоставленных работодателем; неправильное отнесение вычета к тому или иному налоговому периоду; неверно указанная в декларации на имущественный вычет сумма переходящего остатка, указали в ФНС.
"При обнаружении ошибок или недостоверных сведений в представленной декларации отменить ее не получится. Необходимо представить уточненную декларацию, которая скорректирует ранее представленную", - подчеркнули в ведомстве.
В случае, если налогоплательщик обнаружил начисление задолженности, с которой не согласен, необходимо обратиться в налоговый орган. Это можно сделать через личный кабинет, в инспекции или через сервис "Обратиться в ФНС России", отметили в ведомстве.
Риелтор отдает ключи от жилья - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Как получить налоговый вычет за квартиру: пошаговая инструкция
1 апреля, 16:35
 
