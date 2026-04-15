ФНС назвала самые распространенные причины отказа в налоговых вычетах

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россияне сталкиваются с отказом в предоставлении налоговых вычетов зачастую из-за неправильного заполнения декларации 3-НДФЛ, а также отсутствия документов, подтверждающих право на вычет, рассказала РИА Новости Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, приведя несколько примеров типичных ошибок граждан.

В ведомстве рассказали о наиболее распространенных ошибках россиян при оформлении налогового вычета. Например, гражданин представляет уточненную налоговую декларацию с дополнительными налоговыми вычетами без отражения в ней вычетов, ранее заявленных в первичной декларации. В ФНС подчеркнули, что уточненная декларация 3-НДФЛ должна включать в себя все вычеты, заявленные в первичной декларации.

Например, в первичной декларации заявлен налоговый соцвычет на расходы на лечение в размере 90 000 рублей, сумма возвращенного налога составила 11 700 рублей. В уточненной декларации заявлен только налоговый соцвычет по расходам на обучение ребенка на 50 000 рублей, сумма возврата по которому - 6 500 рублей.

"Тем самым налогоплательщик фактически отказался от ранее заявленного социального вычета по лечению, поскольку не отразил его в уточненной декларации. В результате вместо дополнительно ожидаемых из бюджета 6 500 рублей образовалась задолженность в размере 5 200 рублей (11 700 - 6 500)", - пояснили в ФНС.

В предоставлении вычета так же будет отказано, если, например, налогоплательщик не приложил к декларации соответствующие документы. "Все затраты на лечение, обучение, фитнес, покупку недвижимости должны подтверждаться соответствующими документами", - отмечает ФНС.

Среди других типичных ошибок - отсутствие в декларации стандартных налоговых вычетов по сведениям о доходах, предоставленных работодателем; неправильное отнесение вычета к тому или иному налоговому периоду; неверно указанная в декларации на имущественный вычет сумма переходящего остатка, указали в ФНС.

"При обнаружении ошибок или недостоверных сведений в представленной декларации отменить ее не получится. Необходимо представить уточненную декларацию, которая скорректирует ранее представленную", - подчеркнули в ведомстве.