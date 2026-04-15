В Крыму в мае пройдет второй фестиваль "Явление"

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. С 1 по 5 мая 2026 года в Алупке на территории храма Архангела Михаила пройдет второй Молодежный фестиваль культуры и традиционных ценностей "Явление", сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.

Музыка

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Явление" Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление"

В программе более 80 событий: от концертов академической и джазовой музыки до лекций о культурном наследии, от мастер-классов по традиционным ремеслам до семейных кинопоказов.

Центральные события – концерты мировых звезд. Выступят Альбина Шагимуратова, Александр Гиндин, Мариам Мерабова. Композитор Григорий Гладков представит сольный концерт и проведет литературную встречу. Джазовая дива и оперная певица Сандра Фракенберг с ансамблем подарит гостям фестиваля атмосферу золотого Голливуда и танцевальных ритмов 1930-х. Пианист Арсений Тарасевич-Николаев даст две камерные программы.

В центре внимания - музыка Алемдара Караманова - одного из самых самобытных композиторов XX века, чья судьба связана с Крымом. В исполнении камерного состава Крымского академического симфонического оркестра прозвучит кантата Джованни Баттиста Перголези "Stabat Mater". Трио Олега Аккуратова представит как классику джаза, так и собственные авторские работы. Лауреат Russian World Music Awards 7/8 Band сыграет аутентичную и яркую музыку на основе армянских, болгарских и сербских мотивов. Певица с русско-кубинскими корнями Марианна Савон выступит с сольным концертом. Ансамбль "Сирин" под руководством Андрея Котова погрузит слушателей в мир древнерусского певческого искусства и духовных стихов. Ансамбль "Комонь" исполнит традиционные русские песни, записанные в деревнях и селах.

Певец, композитор, поэт, мультиинструменталист, телеведущий, диакон Александр Андреев представит сольную программу "Посмотри в небеса. Неофолк-группа hodíla ízba смешает традиционные темы из русского фольклора с современным звучанием - джазом, электроникой, фьюжном. Артисты ансамбля "Отцы и дети" выступят с программой из колядок, лирических песен и духовных стихов.

Лекции и мастер-классы

Лекции прочтут священнослужители, ученые, исследователи и преподаватели, среди которых Владыка Нестор, епископ Ялтинский, настоятель храма Архангела Михаила; преподаватель Таврической духовной семинарии, протодиакон Василий Марущак; древлехранитель Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Михаил Петров; исследователь средневековых памятников горного Крыма и Южнобережья, истории христианстваНаталья Турова; историк и культуролог Арсений Богомолов; журналист и краевед Наталья Добрынская; искусствовед Элина Яковлева и теле- и радиоведущая, журналист Тутта Ларсен.

Писатель-фантаст Дмитрий Емец проведет литературный мастер-класс, а руководитель Академии чтения и интеллекта Анна Епихина - семейный мастер-класс для детей и родителей. Состоится творческая встреча с этнографом, певцом, музыкальным продюсером и телеведущим Сергеем Старостиным.

Ежедневно на фестивале - мастер-классы духовно-просветительского центра "Архангельский Лад" по вышивке, вязанию, живописи и гончарному делу. По традиции прошлого года продолжится создание коллективного мозаичного панно с изображением животных.

Для детей организована ежедневная анимационная программа, которая включает аквагрим, блеск- и флеш-тату, развлекательные и подвижные игры, интерактивные познавательные шоу и театрализованные представления. Гости смогут посетить экскурсии по территории храмового ансамбля, а также кинотеатр с вечерними показами фильмов. Будет работать "Почта фестиваля", которая отправит открытки посетителей в любую точку России.

Фестиваль проходит по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. В течение всех дней "Явления" гости могут посетить богослужения в храме Архангела Михаила, послушать звонарей.