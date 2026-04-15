Опрос: две трети жителей Румынии считают, что правящая коалиция развалится

17:19 15.04.2026 (обновлено: 17:28 15.04.2026)
ARP: две трети жителей Румынии считают, что правящая коалиция развалится

Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Две трети жителей Румынии полагают, что правящая коалиция просуществует еще максимум год, свидетельствуют данные опроса социологической компанией Агентство политического рейтинга (ARP).
Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Союз спасения Румынии" (ССР), Демократический союз венгров Румынии и парламентская группа национальных меньшинств по формированию коалиции в конце июня 2025 года подписали соглашение о создании правящей коалиции.
Согласно опросу, всего 21,2% румын считают, что нынешняя правящая коалиция вместе с правительством премьер-министра Илие Боложаном сумеет проработать до апреля 2027 года.
При этом 21% респондентов думают, что коалиция распадется через несколько месяцев, 10,5% - считают, что распад произойдет быстрее - через несколько недель, 16% опрошенных считают, что она уже практически распалась. При этом 13,2% заявили, что не следят за новостями, а 18,1% респондентов не смогли ответить на вопрос.
На вопрос о том, стоит ли коалиции сохранять существующую форму из четыре партий, 52,7% опрошенных ответили "нет". Поддерживают коалицию в ее нынешнем варианте всего 18,9% участников опроса. Отказались отвечать 10,1%, не смогли сформулировать ответ - 18,3%.
Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия (СДП) резко критикует все инициативы премьера, направленные на сокращение дефицита госбюджета. Социал-демократы неоднократно призывали премьера Илие Боложана уйти в отставку, если он способен только на жесткие меры, вместо оказания помощи населению в условиях экономического кризиса. Все это вызывает серьезный раскол в работе правящей коалиции Румынии, СДП 20 апреля примет решение, останется ли она у руля страны.
Опрос проводился в период с 1 по 10 апреля, в нем приняли участие 1187 человек. Уровень погрешности составляет 2,8%.
