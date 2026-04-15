Европа должна заменить ВС США собственными силами, заявил еврокомиссар

БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Европа должна заменить возможно уходящие с континента американские ВС собственными силами быстрого реагирования в размере порядка 100 тысяч человек, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
Кубилюс 11 января объявил, что В Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, последние заявления в США по Гренландии наглядно показывают, что интеграционному объединению необходимо обеспечить свою военную независимость. Глава евродипломатии Кая Каллас 2 февраля отказалась от своих слов о невозможности создания такой армии, переложив ответственность за подобные высказывания на генсека НАТО Марка Рютте.
"Если американцы заберут свои 80 тысяч или 100 тысяч военных, которые они сейчас держат на европейском континенте, вопрос в том, как мы их заменим, потому что американские войска играют роль сил быстрого реагирования с очень высокими качествами", - сказал европейский комиссар на заседании комитета Европарламента.
По словам Кубилюса, также остается вопрос: как Европейскому союзу добиться того же качества вместо американцев?
"Обратиться к силам каждой из 27 (стран-участниц ЕС - ред.)? Но эксперты говорят, что качество не будет тем же. Нам нужно что-то вроде европейских сил быстрого реагирования, поэтому идею европейской армии я по-прежнему считаю важной", - подчеркнул еврокомиссар.
Кубилюс уточнил, что обещание США оказывать Европе "вторичную военную помощь" расплывчато и не внушает уверенности в безопасности континента.
Американский президент Дональд Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер озвучивал мнение, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что РФ остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.