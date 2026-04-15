Рейтинг@Mail.ru
Европа должна заменить ВС США собственными силами, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 15.04.2026
Европа должна заменить ВС США собственными силами, заявил еврокомиссар

Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Европа должна заменить возможно уходящие с континента американские ВС собственными силами быстрого реагирования в размере порядка 100 тысяч человек, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
Кубилюс 11 января объявил, что В Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, последние заявления в США по Гренландии наглядно показывают, что интеграционному объединению необходимо обеспечить свою военную независимость. Глава евродипломатии Кая Каллас 2 февраля отказалась от своих слов о невозможности создания такой армии, переложив ответственность за подобные высказывания на генсека НАТО Марка Рютте.
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
"Воевать никто не готов". США поставили Европу в безвыходное положение
13 апреля, 08:00
"Если американцы заберут свои 80 тысяч или 100 тысяч военных, которые они сейчас держат на европейском континенте, вопрос в том, как мы их заменим, потому что американские войска играют роль сил быстрого реагирования с очень высокими качествами", - сказал европейский комиссар на заседании комитета Европарламента.
По словам Кубилюса, также остается вопрос: как Европейскому союзу добиться того же качества вместо американцев?
"Обратиться к силам каждой из 27 (стран-участниц ЕС - ред.)? Но эксперты говорят, что качество не будет тем же. Нам нужно что-то вроде европейских сил быстрого реагирования, поэтому идею европейской армии я по-прежнему считаю важной", - подчеркнул еврокомиссар.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Лучше без США": в ЕС набросились на Трампа после слов о выходе из НАТО
2 апреля, 00:54
Кубилюс уточнил, что обещание США оказывать Европе "вторичную военную помощь" расплывчато и не внушает уверенности в безопасности континента.
Американский президент Дональд Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер озвучивал мнение, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что РФ остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Евродепутат призвала страны ЕС вызвать послов США из-за слов о Гренландии
6 января, 14:02
 
В миреЕвропаСШАГренландияАндрюс КубилюсКайя КалласМарк РюттеНАТОЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала