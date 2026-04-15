Европа разрабатывает запасной план на случай выхода США из НАТО, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны Европы разрабатывают запасной план по защите континента на случай выхода США из НАТО, он набирает все большую поддержку, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Кроме того, сторонники плана также считают необходимым введение военного призыва и ускорение европейского производства в тех сферах, в которых континент отстает от США: противолодочная борьба, космические и разведывательные возможности, дозаправка в воздухе и воздушная мобильность.

Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.