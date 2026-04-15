Европа разрабатывает запасной план на случай выхода США из НАТО, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны Европы разрабатывают запасной план по защите континента на случай выхода США из НАТО, он набирает все большую поддержку, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отмечает газета, этот план создается не для того, чтобы составить конкуренцию североатлантическому альянсу, а чтобы обеспечить защиту Европы на случай, если Вашингтон выведет свой контингент или откажется прийти на помощь. По словам источников, в идеале США останутся в НАТО, но значительная часть обязанностей по обороне континента перейдет к самой Европе.
Как сообщает Wall Street Journal, эта идея зародилась в 2025 году. Когда Трамп угрожал захватить Гренландию, разработку плана ускорили. Отмечается, что сейчас необходимость в инициативе стала еще более срочной на фоне отказа Европы помочь США в операции против Ирана.
По данным издания, Германия раньше поддерживала идею США как главного гаранта европейской безопасности, однако сейчас канцлер Германии Фридрих Мерц меняет свою позицию, сомневаясь в надежности США как союзника при нынешнем руководстве и в будущем, сообщают источники. Как отмечается, из-за смены позиции в Берлине европейские страны стали еще сильнее поддерживать эту инициативу, в их числе Великобритания, Франция, Польша, страны Северной Европы и Канада. Они позиционируют этот план как своего рода "коалицию желающих" внутри НАТО.
"Только после смены позиции Берлина создание запасного плана превратилось в решение практических военных вопросов, таких, как управление воздушной и ракетной обороной НАТО, маршруты для переброски подкреплений в Польшу и страны Балтии, логистические сети и проведение крупных военных учений, если военачальники США отстранятся. Это по-прежнему основные проблемы", - пишет Wall Street Journal.
Кроме того, сторонники плана также считают необходимым введение военного призыва и ускорение европейского производства в тех сферах, в которых континент отстает от США: противолодочная борьба, космические и разведывательные возможности, дозаправка в воздухе и воздушная мобильность.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.