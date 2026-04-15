02:18 15.04.2026
В ЕК признали стагфляционный шок в европейской экономике

Домбровскис: ЕС столкнулся со стагфляционным шоком из-за конфликта США и Ирана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Европейская экономика столкнулась со стагфляционным шоком, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого рост регионального ВВП замедляется, а инфляция, напротив, растет, признал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"По сути, мы наблюдаем и сталкиваемся со стагфляционным шоком для европейской экономики", - сообщил он в интервью Блумберг на полях весенних встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
МВФ спрогнозировал сильнейший энергокризис в ЕС и рост российской экономики
Вчера, 16:58
Чиновник заявил, что рост европейской экономики замедлится на 0,2-0,6 процентного пункта, а инфляция ускорится на более чем на 1 процентный пункт.
"Мы участвуем в дипломатических усилиях, чтобы положить конец этой войне… а также ослабить нынешние ограничения в поставках (энергоносителей - ред.), с которыми сталкиваемся", - заключил еврокомиссар.
Ранее во вторник главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил журналистам, что Европа рискует столкнуться с довольно сильным энергетическим кризисом, который потребует от властей поддержки бизнеса и населения.
Одновременно МВФ опубликовал прогноз, согласно которому затягивание конфликта на Ближнем Востоке и развитие мировой экономики по неблагоприятному сценарию могут привести к росту цен на нефть в два раза, а на газ - в три раза для Европы и Азии уже в 2026 году.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
МВФ рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для мира
30 марта, 18:02
 
