В ЕК признали стагфляционный шок в европейской экономике

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Европейская экономика столкнулась со стагфляционным шоком, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого рост регионального ВВП замедляется, а инфляция, напротив, растет, признал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Вашингтоне. "По сути, мы наблюдаем и сталкиваемся со стагфляционным шоком для европейской экономики", - сообщил он в интервью Блумберг на полях весенних встреч руководящих органов Международного валютного фонда ( МВФ ) и Всемирного банка

Чиновник заявил, что рост европейской экономики замедлится на 0,2-0,6 процентного пункта, а инфляция ускорится на более чем на 1 процентный пункт.

"Мы участвуем в дипломатических усилиях, чтобы положить конец этой войне… а также ослабить нынешние ограничения в поставках (энергоносителей - ред.), с которыми сталкиваемся", - заключил еврокомиссар.

Ранее во вторник главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил журналистам, что Европа рискует столкнуться с довольно сильным энергетическим кризисом, который потребует от властей поддержки бизнеса и населения.

Одновременно МВФ опубликовал прогноз, согласно которому затягивание конфликта на Ближнем Востоке и развитие мировой экономики по неблагоприятному сценарию могут привести к росту цен на нефть в два раза, а на газ - в три раза для Европы и Азии уже в 2026 году.