Нарышкин объяснил, почему ЕС против мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.04.2026
20:35 15.04.2026
Нарышкин объяснил, почему ЕС против мирного урегулирования на Украине

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Страны ЕС возражают против мирного урегулирования на Украине, потому что сильно вложились в войну, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Однако стороны Европейского Союза и европейская бюрократия категорически возражают против этого мира. И понятно, почему. Они очень сильно заложились на войну. И если справедливое мирное соглашение будет достигнуто на условиях, о которых, повторяю, договорились на Аляске, то население европейских стран поймет, что такое мирное соглашение в корне отличается от тех заявлений, которые делались в европейских столицах о стратегическом поражении России", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.
По его словам, тогда населению Европы станет понятно, что их заставили идти на большие жертвы в экономическом плане.
