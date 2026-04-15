Германия растянет поставку ракет Patriot Украине на четыре года

БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Германия намерена растянуть поставку сотен ракет Patriot Украине на четыре года, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции после встречи контактной группы по Украине.
Владимир Зеленский 15 апреля признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что "хуже некуда".
"Противовоздушная оборона Украины является приоритетом для Германии. Вчера мы подписали соглашение, которое, в частности, предусматривает поставку сотен управляемых ракет Patriot, которые будут поставляться постепенно в течение следующих четырёх лет", - сказал он.
Министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявил о согласовании с Германией трех документов о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро.