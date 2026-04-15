СМИ: соратники Орбана в ЕС могут принять от него эстафету по Украине - РИА Новости, 15.04.2026
10:57 15.04.2026 (обновлено: 15:40 15.04.2026)
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Евросоюзе остаются единомышленники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые могут продолжать его линию в вопросе поддержки Украины, пишет газета Politico.
"Уход Орбана не означает, что фон дер Ляйен или Киев могут вздохнуть с облегчением. В Европейском совете, где собираются все 27 лидеров для принятия решений, по-прежнему есть несколько союзников Орбана и несколько потенциальных новых помех", — говорится в статье.
По мнению газеты, принять эстафету от Орбана могут словацкий премьер Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, бывший глава правительства Словении Янез Янша и экс-президент Болгарии Румен Радев.
Politico отмечает, что Фицо часто был верным соратником Орбана по наложению вето на антироссийские санкции и блокированию кредита на 90 миллиардов евро для Киева. Бабиш также выступал за исключение Чехии из участия в этом кредите и призывал к сокращению поддержки Украины.
Что касается Мелони, то один из европейских дипломатов заявил изданию, что она происходит из той же "политической семьи", что и Орбан, и ее нельзя сбрасывать со счетов.
Парламентские выборы прошли в Венгрии 12 апреля. После подсчета 98,9 процента голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получает 136 из 199 мандатов, что обеспечит ей конституционное большинство. Партии Орбана "Фидес" достанется всего 57 мест. Действующий премьер признал поражение.
Мадьяр, со своей стороны, заявил, что примет условия для разморозки 20 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии и заблокированных Еврокомиссией. Из его слов также следует, что Будапешт больше не будет препятствовать выделению Украине кредита на 90 миллиардов евро, хотя и не станет участвовать в нем. Кроме того, Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, выразил надежду на снятие антироссийских санкций и признал, что Венгрия пока не может отказаться от российской нефти.
