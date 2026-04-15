СМИ узнали, когда ЕС сможет выдать кредит Украине

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Евросоюз в случае снятия вето Венгрией сможет предоставить кредит Киеву в 90 миллиардов евро только к началу мая, сообщает издание Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее правая Австрийская партия свободы заявила, что глава побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр после выборов дал понять Брюсселю, что Венгрия больше не будет блокировать запланированный кредит в размере 90 миллиардов евро.
"Однако чиновники ЕС предупреждают, что из-за внутриполитической ситуации в Венгрии и незавершенной работы с документами в Евросоюзе кредит может быть выплачен только к началу мая", - пишет издание.
Как отмечает Euractiv, ожидается, что Украина столкнется с финансовым кризисом в середине июля.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 20 февраля, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы должны быть утверждены до вечера 18 апреля.