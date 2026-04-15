Российские компании заинтересованы в модернизации ГЭС в Южной Америке

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере модернизации и оптимизации ГЭС в странах Южной Америки, сообщила специалист в сфере энергетики торгпредства России в Аргентине Анастасия Суйская.

Во вторник в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового клуба России Аргентины , посвященное перспективам сотрудничества России со странами южноамериканского торгового объединения Меркосур.

"Важно отметить, что российские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере модернизации и оптимизации ГЭС "Сальто-Гранде" (Аргентина - Уругвай ), ГЭС "Ясирета" (Аргентина-Парагвай) и ГЭС "Итайпу" (Парагвай-Бразилия)", - сказала Суйская во время выступления на мероприятии.

По данным, опубликованным Национальным институтом статистики и переписи населения Аргентины в 2025 году объём товарооборота между Россией и Аргентиной, увеличился по сравнению с 2024 годом и составил порядка 800 миллионов долларов.