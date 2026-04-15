Эксперт предупредил о новой волне мошенничества перед экзаменами - РИА Новости, 15.04.2026
11:52 15.04.2026
Эксперт предупредил о новой волне мошенничества перед экзаменами

Гончаров: мошенники используют сферу репетиторских услуг перед экзаменами

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мошенники активнее используют сферу репетиторских услуг в период подготовки к экзаменам, предлагая фейковые занятия и рассылая вредоносные ссылки как родителям и школьникам, так и самим преподавателям, заявил директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Николай Гончаров.
"Родители и школьники в этот период часто находятся в состоянии стресса и эмоционального давления из-за переживания за результаты экзаменов. К тому же можно сразу работать по двум направлениям: обманывать родителей и учеников, предлагая фейковые услуги, а также репетиторов под видом новых клиентов", - сказал Гончаров в беседе с интернет-изданием "Газета.ru".
По словам эксперта, мошенники маскируют схемы под обычные бытовые ситуации, используя срочность и обещания гарантированного результата. Они могут предлагать доступ к "закрытым материалам", присылать ссылки якобы для оплаты или подключения к занятиям, которые ведут на поддельные страницы, добавил Гончаров.
"Опасность здесь не только в потере денег. Под удар могут попасть персональные данные, доступ к почте, мессенджерам, банковским и государственным сервисам. Взломанный аккаунт может в дальнейшем использоваться уже для обмана других людей", - уточнил специалист.
Эксперт рекомендовал не принимать решения в спешке, проверять собеседников, избегать перехода по подозрительным ссылкам и не переводить крупные суммы заранее, а также контролировать взаимодействие детей с потенциальными репетиторами.
