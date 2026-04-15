Светофор российской экономики "загорелся красным светом", заявил глава ЦСР
15:23 15.04.2026
Светофор российской экономики "загорелся красным светом", заявил глава ЦСР

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская экономика в начале года включила "красный сигнал" светофора, показав снижение на 1,8%, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
Путин на совещании по экономическим вопросам в среду отметил, что экономика России снижается два месяца подряд, за январь-февраль совокупно на 1,8%, одновременно ушла в минус динамика обрабатывающей промышленности и строительства. Президент заявил, что ждет от правительства предложений по дополнительным мерам, направленным на восстановление экономического роста России.
"Если говорить в терминах "светофора", то российская экономика в январе-феврале 2026 года уже окрасилась в красный цвет в связи с падением ВВП на 1,8% в годовом выражении", - сказал глава ЦСР.
В целом, по словам Смелова, в российской промышленности фиксировалось снижение на 0,8% в годовом выражении, тогда как по итогам 2025 года наблюдался рост на 1,3%, значительно ухудшилась динамика в обрабатывающем сегменте, где объем выпуска упал на 2,9%.
"Отрицательная динамика наблюдалась в 20 из 24 подотраслей обрабатывающей промышленности в январе-феврале 2026 года", - добавил глава ЦСР.
Кроме того, замедлилась и инвестиционная активность в стране, о чем свидетельствуют слабые данные по динамике инвестиций в основной капитал, отметил Смелов. Согласно обновленным данным Росстата, инвестиции в основной капитал в целом за 2025 год упали на 2,3% против роста на 8,4% годом ранее, напомнил он.
Как отмечало Минэкономразвития, динамика снижения ВВП России в начале года - на 1,5% в годовом выражении в феврале и на 2,1% в январе - в значительной степени обусловлена календарным фактором. Путин в среду также отметил влияние календарных и погодных факторов, однако указал, что не только эти объективные обстоятельства определяют инвестиционную активность в стране.
