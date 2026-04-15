Ефимов: за станцией метро "Бирюлево" построят ветку для связи с электродепо

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Оборотные тупики и соединительную с электродепо ветку возведут за станцией "Бирюлево" столичного метрополитена, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Станция метро "Бирюлево" появится у примыкания Булатниковской улицы к одноименному проезду, уточнил замглавы города.

"Станция станет конечной на линии, но не тупиковой – за ней будут построены оборотные тупики, а также соединительная ветка, по которой подвижные составы смогут следовать в электродепо, запроектированное специально для обслуживания нового радиуса столичного метрополитена", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Как отметили в "Мосинжпроекте", возведение станции будет вестись открытым способом. Ее месторасположение и геологические условия делают возможным строительство на мелком заложении, а это, к слову, уменьшит объем земляных работ и сократит сроки возведения в целом, добавили в холдинге.

Бирюлевская линия метрополитена, включающая 10 станций, будет иметь протяженность свыше 22 километров и пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево. Предполагается, что новая ветка улучшит транспортную доступность для жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.