09:05 15.04.2026
Ефимов: за станцией метро "Бирюлево" построят ветку для связи с электродепо

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Оборотные тупики и соединительную с электродепо ветку возведут за станцией "Бирюлево" столичного метрополитена, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Станция метро "Бирюлево" появится у примыкания Булатниковской улицы к одноименному проезду, уточнил замглавы города.
"Станция станет конечной на линии, но не тупиковой – за ней будут построены оборотные тупики, а также соединительная ветка, по которой подвижные составы смогут следовать в электродепо, запроектированное специально для обслуживания нового радиуса столичного метрополитена", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Как отметили в "Мосинжпроекте", возведение станции будет вестись открытым способом. Ее месторасположение и геологические условия делают возможным строительство на мелком заложении, а это, к слову, уменьшит объем земляных работ и сократит сроки возведения в целом, добавили в холдинге.
Бирюлевская линия метрополитена, включающая 10 станций, будет иметь протяженность свыше 22 километров и пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево. Предполагается, что новая ветка улучшит транспортную доступность для жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте строительства станции метро "Каспийская" Бирюлевской ветки между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом №5437, открытие которой в перспективе улучшит транспортное обслуживание более миллиона горожан в восьми районах столицы.
