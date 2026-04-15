Украинский производитель дронов обосновался на базе ВВС в Британии

ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Филиал украинского производителя дронов Fire Point в Великобритании находится на территории базы Королевских ВВС Милденхолл, передает корреспондент РИА Новости.
Предприятие располагается на улице Вест Роу роуд в городе Милденхолл на востоке Англии. Эта улица практически целиком проходит по территории базы британских ВВС.
При этом, по информации властей Великобритании, в этой же местности, на другой прилегающей к базе улице располагается еще один производитель беспилотников - украинская компания Ukrspecsystems.
В феврале этого года именно здесь Украина и Великобритания запустили совместное производство беспилотников. На открытии присутствовал экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный.
Ранее минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, в Великобритании находятся три таких предприятия: Fire Point в Милденхолле (Вест-Роу-Роуд, 2), а также "Хорайзон тех" в Лондоне и Лестере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.