Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над российскими регионами

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила в период с 9.00 мск до 17.00 мск 19 украинских дронов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны России.