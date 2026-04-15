Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над российскими регионами

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила в период с 9.00 мск до 17.00 мск 19 украинских дронов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны России.
"Пятнадцатого апреля текущего года в период с 09.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Башкортостан и над акваторией Черного Моря", - говорится в сообщении.
