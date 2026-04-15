Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
03:12 15.04.2026
"Вас выгонят оттуда": в США рассказали, на что пойдут ВСУ на Донбассе

Риттер: позиции ВСУ на Донбассе рухнут после битв за Краматорск и Славянск

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 15.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украине не придется отказываться от контроля территорий в ДНР в рамках переговорного процесса, так как планомерное продвижение ВС России приведет к разрушению позиций ВСУ в Донбассе, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"Русские формируют поле боя. Даже в такую плохую погоду Россия продвигается вперед. <…> Краматорск и Славянск — два крупных города в этом районе. Русские приближаются к ним. Вы увидите, как русские возьмут эти города. Когда это произойдет, украинские позиции рухнут на Донбассе. Украинцы никогда не откажутся от Донбасса. А им и не нужно будет ни от чего отказываться! Это просто будет принадлежать русским. Вас выгонят оттуда!" — подчеркнул эксперт.
По его словам, такой исход определило техническое превосходство армии России. Экс-разведчик отмечает, что помехой ему не станет даже вхождение стран Запада в прямой военный конфликт с Москвой.
"У русских есть специальное подразделение "Рубикон", которое занимается охотой и уничтожением целей. Снимаю шляпу перед русскими. <…> Таковы сегодняшние русские. Если нам когда-нибудь придется столкнуться с русскими на поле боя, это будет не первый их бой. <…> Мы все умрем. Это гарантировано. У нас нет тактики, способной выжить на современном поле боя. Если мы вступим в противостояние с русскими, они нас уничтожат", — признался Риттер.
За последние сутки силы ВС России уничтожили 1180 украинских боевиков и 95 единиц военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине. В мире. Россия. Донбасс. Украина. Вооруженные силы Украины. Дэниел Дэвис. Скотт Риттер.
 
 
