"Вас выгонят оттуда": в США рассказали, на что пойдут ВСУ на Донбассе

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украине не придется отказываться от контроля территорий в ДНР в рамках переговорного процесса, так как планомерное продвижение ВС России приведет к разрушению позиций ВСУ в Донбассе, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"Русские формируют поле боя. Даже в такую плохую погоду Россия продвигается вперед. <…> Краматорск и Славянск — два крупных города в этом районе. Русские приближаются к ним. Вы увидите, как русские возьмут эти города. Когда это произойдет, украинские позиции рухнут на Донбассе. Украинцы никогда не откажутся от Донбасса. А им и не нужно будет ни от чего отказываться! Это просто будет принадлежать русским. Вас выгонят оттуда!" — подчеркнул эксперт.
"У русских есть специальное подразделение "Рубикон", которое занимается охотой и уничтожением целей. Снимаю шляпу перед русскими. <…> Таковы сегодняшние русские. Если нам когда-нибудь придется столкнуться с русскими на поле боя, это будет не первый их бой. <…> Мы все умрем. Это гарантировано. У нас нет тактики, способной выжить на современном поле боя. Если мы вступим в противостояние с русскими, они нас уничтожат", — признался Риттер.
За последние сутки силы ВС России уничтожили 1180 украинских боевиков и 95 единиц военной автомобильной техники.
